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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رحيل 4 نجوم عن ليفربول مجانًا.. تفاصيل

صدى البلد

أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن هناك 4 نجوم من فريق ليفربول الإنجليزي، يقتربون من الرحيل عن الفريق بشكل مجاني الصيف المقبل.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، ويعد أحد أبرز اللاعبين في صفوف الفريق.

وكتب فابريزيو رومانو، عبر صفحته الشخصية على “تويتر” قائلاً: "سينضم جيمس ميلنر إلى برايتون، وقريبًا سيكون وقت اتخاذ القرار بشأن النادي الجديد أيضًا لأليكس أوكسليد - تشامبرلين وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا".

وأضاف: "كلهم سيغادرون ليفربول بشكل مجاني كما هو متوقع، أيضًا لا يوجد شيء متقدم أو ملموس بين فيرمينو وبرشلونة".

ويواجه فريق ليفربول نظيره برينتفورد اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول محمد صلاح الصيف المقبل ليفربول الانجليزي فابريزيو رومانو

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