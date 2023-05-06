معهد شبين الكوم البداية.. الزراعة أول كلية بجامعة عين شمس|تفاصيل

أُنشئت كلية الزراعة بجامعة عين شمس عام 1942، بقرار المرسوم الملكي رقم (93) لسنة 1950 كمعهد زراعي عالي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، من خلال سلسلة "اعرف جامعتك"، نشأة الكلية وبدايتها.

فى عام 1952، تم تحويل المعهد إلى كلية الزراعة تابعة لجامعة "إبراهيم باشا"، والتى تم تغيير اسمها عام 1954 إلى "جامعة عين شمس"، وانتقلت الكلية من شبين الكوم إلى القاهرة بمُلحقات القصر الجمهوري بالقبة لتستقر منذ عام 1963 في مقرها الحالي بشبرا الخيمة (مُحافظة القليوبية) في حدائق قصر مُحمد علي الأثري.



وتحتل كلية الزراعة جامعة عين شمس بأجيالها المتعاقبة من الخريجين والأساتذة مكانة متميزة، وتعد قبلة للتعليم والبحث العلمي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتؤدي الكلية وظيفتها في تعزيز التنمية الزراعية في مصر، ودعم منظومات التعليم والبحث العلمي في الدول العربية بالخبرات العلمية المتميزة لأبنائها.

وتسعى الكلية طوال مسيرتها العلمية دائما إلى التطوير في برامجها ومقرراتها تبعا لمتغيرات سوق العمل والتطور التكنولوجي الهائل في العالم.

