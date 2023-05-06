الزراعة: نقل قمح الاكثار لشركات إنتاج التقاوى بالنوبارية

قام كل من د حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والدكتور احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي

بالزيارات المستمرة على مستوى محافظات الجمهورية والمتابعة الميدانية لعملية حصاد ونقل قمح الاكثار لشركات انتاج التقاوى بالنوبارية وكذلك المتابعة فى الحقول ومحطات إنتاج وغربلة التقاوى .



‏وذلك للاطمئنان على حقول إكثار تقاوى القمح التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والوقوف على حصاد حقول الإكثار وتذليل أي معوقات قد تواجه عمليه الاستلام والتوريد لمحطات الغربلة والعمل على حلها فوراً هذا بالإضافة إلى متابعة استلام تقاوى الإكثار لمختلف المحاصيل الشتوية والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات فى استلام التقاوي .