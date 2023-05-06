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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهم بسرقة أموال من أستاذ جامعي داخل مول بالقاهرة الجديدة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من أستاذ بإحدى الجامعات داخل أحد المولات الشهيرة بالقاهرة الجديدة ، تم ضبط المتهم وإعادة المسروقات .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من أستاذ بإحدى الجامعات قرر بأنه حال تواجده بأحد المولات ترك سهواً ظرف بداخله مبلغ مالى "عملات أجنبية" خاصين بعمله داخل دورة المياة وبالعودة للبحث عن الظرف تبين عدم تواجده.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى متحصلات واقعة السرقة .

وبمواجهته أقر بأنه أثناء تواجده بدورة المياة عثر على الظرف وبداخله المبلغ المالى فقام بالإستيلاء عليه ووضعه داخل حقيبته والإستعانة بزميله لمساعدته فى تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية، وأمكن ضبط الأخير وأقر بقيامه بإستبدال العملة من (عميليه) وتم ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية" ، وبمواجهتهما نفيا علمهما بأن المبالغ من متحصلات واقعة سرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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