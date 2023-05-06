مقابلات المتقدمين لوظائف النيابة الإدارية.. صور

يبدأ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد رئيس الهيئة، اليوم وبمقر رئاسة النيابة الإدارية الكائن بمدينة ٦ أكتوبر- ميدان النجدة، مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠٢٢، من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، وفقًا للمواعيد المحددة لكل متقدم، والتي يمكن الاستعلام عنها بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية.

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية

كانت النيابة الادارية اعلنت عن فتح باب التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠٢٢ لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة،من الحاصلين علي تقدير جيد فما فوق.

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