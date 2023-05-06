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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

رحيله أدمى قلوب السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة

صدى البلد

لم يكن يعلم وهو ذاهب لمهمة عمل بأحد المرتفعات الشاهقة بالسعودية أنه يقترب من ساعات توثيق لحظات وفاته التي أدمت قلوب السعوديين.

هاني بن عبد الله الزهراني .. شاب سعودي كان في مقتبل الحياة  عرف عنه التميز والنشاط في مهنته التي احبها منذ نعومة أظافره وهي التصوير وتوثيق اللحظات فكان دائما يؤمن بأن توثيق اللحظه يستمر دائما وبعدها يتوقف الزمن، 

الزهراني أحد أبناء قرية النصباء بمنطقة الباحة في السعودية التي استلهم منها الجمال وكان لها بالغ الأثر في تعزيز موهبته التي تميز بها عن غيره في مهنته، فكان خبر وفاته الذي انتشر أس عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالصاعقة التي آلمت بكل من يعرفه فقد ترك أثراً طيباً في نفس كل من جلس معه أو تعامل معه، في حين عزّت العديد من الحسابات في وفاة الفقيد الزهراني الذي يعتبر من المصورين المميزين، وقد نعاه العديد من زملائه وأصدقائه والمصورين الذين شاركوه هذه المهنة.

كان الزهراني عاشقا لتصوير المرتفعات ففي إحدى تغريداته التي أرفقها بصوره المميزة: كتب "شعور عظيم عندما تنفرد بالمكان .. مع الجبال في ساعات الصباح الأولى"، كما قال أيضا في تغريدة مصورة أخرى: "أينما تذهب يصبح جزء منك بطريقة أو بأخرى .. لذلك اختار أن أذهب إلى الطبيعة".

ويشغل المصور والفنان هاني مدير قسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية، كما عمل مصورًا في نادي الاتحاد السعودي.

وتميز تصويره بالدقة المتناهية عند تصوير القمر في جميع مراحله، وهي التقاطات يصعب تكرارها، بالإضافة إلى تصوير أحداث مفعمة بالحماس والإثارة، في البر والبحر والجو.

 

ويبعد جبل السودة 20 كلم عن مدينة أبها، إحدى المدن الواقعة على سلسلة جبال عسير، وتكسو جبال السودة أشجار العرعر الكثيفة، مكونة غابات الجبال الخضراء في سلسلة جبال عسير، وتعيش فيها أنواع مختلفة من الحياة الفطرية في تلك المرتفعات الجبلية.

وتأتي مرتفعات أخرى تقل بأمتار بسيطة عن القمة الأعلى في السعودية، حيث يرتفع جبل "فرواع" والواقع في مركز الحرجة الجهة الغربية من منطقة عسير، حيث تبلغ قمة الجبل 3004 أمتار عن سطح البحر، فيما تسجل قمة جبل المجاز القمة الثالثة في الترتيب من حيث الارتفاع، بعد قمة جبل السودة وجبل فرواع، حيث يبلغ ارتفاع القمة 2902 متر عن سطح البحر.

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