الجريمة يفتتح فعاليات مهرجان جمعية الفيلم الـ 49 اليوم

تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، والتي ستستمر حتى 13 من مايو بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، علي أن يقام حفل الخاتم يوم 20 مايو القادم، وتبدأ فعاليات الدورة بكلمة من مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع رئيس المهرجان، وضيف شرف الدورة الفنان حسين فهمي، وبحضور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية ولجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم برئاسة السيناريست إبراهيم الموجي وبعضوية كل من الناقد السينمائي وليد سيف رئيس قسم السينما بالمعهد العالي للنقد الفني، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقدة أمل الجمل، والمخرج عادل الأعصر، والمخرج محمد ياسين، والمنتج هشام سليمان، وعدد من صناع السينما والشخصيات العامة، ويقدم الحفل الإعلامية دينا يحي.

مهرجان جمعية الفيلم

وسيتم خلال بداية الفعاليات تسليم شهادات تقدير للأفلام التي حصلت على أعلى الأصوات في الاستفتاء العام لمهرجان جمعية الفيلم خلال 2022 وشارك فيه نقاد وصحفيين وبعض من صناع السينما وأعضاء جمعية الفيلم، وسيقوم الفنان حسين فهمي والدكتور خالد عبدالجليل بتسليم مخرجي الأفلام ومنتجيها تلك الشهادات، ثم تبدأ فعاليات اليوم الأول بعرض فيلم "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، ويعقبه ندوة بحضور صناع الفيلم تديرها الكاتبة الصحفية باكينام قطامش.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت أن الاستفتاء العام الذي يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لاختيار الأفضل من الأعمال التي عرضت خلال عام 2022 اختيار 8 أفلام من التي عرضت بدور العرض والمنصات الرقمية وهي وفقا لموعد عرضها "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، و"ليلة قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، والعنكبوت" للمخرج احمد نادر جلال، و"كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، وهي الأفلام التي ستشاهدها لجنة التحكيم، وتتنافس علي جوائز هذه الدورة، بينما سيعرض بالمهرجان خارج التحكيم كل من "حامل اللقب" للمخرج هشام فتحي، و"تسليم أهالي" للمخرج خالد الحلفاوي، و"فضل ونعمة" للمخرج رامي إمام.

أشار محمود عبد السميع رئيس المهرجان أن هذه الدورة ستكون إستثنائية، فهذا العام يمر 50 عاما علي تأسيس المهرجان والذي وضعت قواعده ولائحته وتفاصيله بالتعاون مع الناقد الراحل سمير فريد وأيضا الناقد سامي السلاموني، وأكد "هو إحتفال سنوي بالسينما المصرية، يشهد له السينمائيون والفنانون والاعلام والصحافة بنزاهة جوائزه، ونال إحترام الجميع علي مدار سنواته الـ 48 عاما، مؤكدين شعار نحو سينما مصرية .. مصرية، هذا هو شعار المهرجان الذي بمضمونه يكون قاعدة اختيار الأفلام وبمضمون هذا الشعار يكون منح الجوائز التي ترقي إلي مستوي سينمانا المصرية موضوعيا وفنا".

وأكد عبدالسميع "الاحترام والتقدير الذي ناله هذا المهرجان منذ أولي درواته جعله يستمر حتي الآن، ليكون أقدم مهرجان عبر تاريخ السينما المصرية، الذي يمنح جوائز في جميع الفروع السينمائية بصفة مستمرة، تحت شعار "نحو سينما مصرية مصرية"، فنجوم مهرجان جمعية الفيلم هي العقول المبدعة صاحبة هذا الشعار هم مخرجوا وكتاب وممثلي وصناع هذه الأفلام المصرية".

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الاوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم اعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أو منذ بداية إقامته.