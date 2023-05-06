شاهد.. الصور الأولى لحريق محل أثاث بسيدي بشر شرقي الإسكندرية

حصلت صدى البلد على الصور الأولى لاندلاع حريق في أحد معارض الأثاث بشارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر، شرقي الإسكندرية اليوم السبت، حيث يشغل المحل الطابقين الأول والثاني العلوي بكامل مساحة العقار التي تبلغ حوالى ٣٠٠متر مربع.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، بـ 6 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وجرى قطع المرافق عن العقار وإخلائه من السكان حتى انتهاء عملية التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المنتزة بلاغا عن اندلاع حريق في معرض أثاث بشارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وتبين من الفحص اندلاع حريق في معرض موبيليا والتهام محتوياته بالطابق الأول والثاني، وتم تحرير محضر بالواقعة وندب فريق من البحث الجنائي للمعاينة ومعرفة سبب الحريق.