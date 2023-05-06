جنايات الاسكندرية: الإعدام شنقا لـ قاتل 7 من أسرته

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، إعدام المتهم بقتل ٧ من أفراد أسرته، بعد أخذ رأي فضيلة المفتي الشرعي في إعدامه.

وكانت المحكمة حددت جلسة يوم ٦ مايو لإصدار الحكم النهائي، عقب استطلاع رأي فضيلة المفتي، وذلك عقب سماع مرافعات النيابة والدفاع اليوم الأحد في ثاني جلسات محاكمته الشهر الماضي.

وقد بدأت محكمة جنايات الاسكندرية نظر القضية، بعدما قررت النيابةُ العامةُ في 15 مارس، بعد أسبوعٍ من الواقعةِ، إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، بعدما انتهت من التحقيقات في القضية.

وخلصت النيابة العامة إلى ارتكابِ المتهمِ جريمتَهُ عن عمدٍ وبتخطيطٍ سابقٍ لها لأسبابِ حصلتْها النيابةُ العامةُ في الأوراقِ، وقدمتْهُ للمحاكمةِ بعدمَا اطمأنتْ لصحةِ ثبوتِ الواقعةِ وإسنادِها إليه.

وقد أقامتِ النيابة العامة الدليلَ قِبَله مِن إقرارِهِ بارتكابِهِ مادياتِ الواقعةِ، وأقوالِ ثلاثَةَ عشَرَ شاهدًا، وتقاريرِ الطبِّ الشرعيِّ الخاصَّةِ بتشريحِ جثامينَ المجنيِّ عليهم السبعَةِ، وتوقيعِ الكشفِ الطبيِّ على الطفلِ المجنيِّ عليه الثامنِ، وتقاريرِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ الخاصةِ بمعاينةِ مسرحِ الجريمةِ، وما به مِن آثارٍ، وفحصِ سلاحِ المتهمِ المضبوطِ، ومقارنتِهِ معَ الفوارغِ والمقاذيفِ المضبوطةِ، فضلًا عن فحصِ كاميراتِ المراقبةِ بمحيطِ مسرحِ الواقعةِ.