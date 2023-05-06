تسليم جوائر مسابقة الفنجري للدعوة والفقه الإسلامي |صور

قام اليوم المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة بتسليم جوائز مسابقة وقف المرحوم المستشار الدكتورمحمد شوقي الفنجري لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي لعام ٢٠٢٣، نظارة المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضوية كل من السادة: الدكتور شوقي إبراهيم علام (مفتي الديار المصرية) الدكتور إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر الأسبق) والدكتور أحمـد فؤاد باشا (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق) الدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق) الدكتور محمد محمود أبو هاشم (نائب رئيس جامعة الأزهر)-

6ـالمستشار أحمد فكري صالح (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام)

7- المستشار سامح سيد محمد (نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف)

استلم الجوائز كل من الفائزين التالي اسماؤهم بعد وهم:

أولاً: في موضوع: موقف العنف الأسرى .. مظاهره وكيفية مواجهته

الفائز بالجائزة الأصلية وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه" هو:

د. أشرف على عبد الحليم على ـ أستاذ مساعد الفقه وأصوله بجامعة منسوتا بأمريكا (التعليم عن بعد).

الفائز بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" هو د/ ماهر عبد الفتاح سليمان الشامي ـ مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد.

الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز وهم السادة:

1ـ د. باسم شحاته على البربرى ـ مدرس بجامعة الأزهر- كلية الدراسات الإسلامية بدسوق - قسم الفقه المقارن.

2ـ المستشارة / داليا مجدي عبد الغنى محمود ـ بهيئة النيابة الإدارية.

3ـ صابر على عبد الحليم مصطفى ـ إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية.

4ـ مصطفى مصطفى محمد الدرينى ـ محام.

5ـ ساره أحمد أنور أحمد ـ باحث ماجستير بكلية التجارة - جامعة القاهرة.

6ـ د. المرسى محمود شولح ـ أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية - كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة.

7ـ عادل محمد إبراهيم أبو الهيثم ـ كبير أئمة ـ بوزارة الأوقاف المصرية.

8ـ خلف محمد متولي نصار ـ معلم أول "لغة عربية ".

ثانيًا: في موضوع: أضرار الشبكة العنكبوتية.. المشكلات والحلول

أ ـ الفائزة بالجائزة المتميزة وقدرها 20000 جنيه "عشرون ألف جنيه" وهي أ د. علا عبد المنعم مصلحي الزيات ـ أستاذ علم اجتماع ـ كلية الآداب ـ جامعة المنوفية.

ب ـ الفائزون بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" لكل فائز وهم السادة:

1ـ د. محمود على على أحمد برايا ـ مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية ـ كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة.

2ـ السيد/ أحمد محمد عكاشة متولي كريم ـ إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية.

3ـ أد. سيد حسن عبد الله حسن ـ أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون بأسيوط.

ج ـ الفائزان بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز وهما :

1ـ د. إهداء صلاح ناجى محمد ـ مدرس تقنية المعلومات ـ كلية الآداب ـ جامعة المنيا.

2ـ د. إسلام صلاح عبد السلام مطاوع ـ دكتوراه قسم علم اجتماع ـ كلية الآداب ـ جامعة الفيوم.

صرح بذلك المستشار/ سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها مقرر اللجنة العليا للوقف.

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