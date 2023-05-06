مقصلة كلوب.. 4 نجوم يغادرون ليفربول في الميركاتو الصيفي

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، رحيل 4 نجوم عن نادي ليفربول في الميركاتو الصيفي.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" سينضم جيمس ميلنر إلى برايتون ، كما سيرحل تشامبرلين وكيتا وفيرمينو مجانا".

وأضاف:" لا يوجد أي اتفاق بين فيرمينو ونادي برشلونة".

واتخذ ليفربول قرارا بعدم تجديد عقد الثلاثي ميلنر وكيتا وتشامبرلين بناء على رغبة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، بينما رفض فيرمينو تجديد عقده رغم رغبة النادي في استمراره.

ويلتقي ليفربول مع برينتفود ، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الانجليزي برصيد 59 نقطة.