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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخوفا من العمليات الفدائية.. الاحتلال يغلق طرق الأغوار الرئيسية ويواصل حصار أريحا

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت حصارا عسكريا في الأغوار، خلال الساعات الماضية، بزعم وجود مخاوف من وقوع عمليات فدائية.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال أغلقت طرقاً رئيسية وفرعية تؤدي إلى الأغوار ونصبت مكعبات اسمنتية على طول الطريق الرئيسي فيها.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها على مدينة أريحا، لليوم الـ15 على التوالي.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال تواصل نصب حواجزها العسكرية على مداخل مدينة أريحا، وإيقاف مركبات الخارجين من المدينة بالتحديد، وتفتيشها، والتدقيق في هويات الركاب، وإعاقة حركة وتنقل المواطنين والبضائع.

ويقيم الاحتلال حواجزه على المدخلين الشماليين للمدينة في طريقي "هيئة التدريب" و"المعرجات"، والمدخل الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، والشرقي المعروف بالبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة.

وأدت انتهاكات الاحتلال في أريحا منذ مطلع العام الجاري، وفق آخر الإحصائيات لمحافظة أريحا والأغوار، إلى استشهاد 9 مواطنين، وإصابة 45 آخرين، إضافة لـ137 معتقلا وهدم 12 منزلا وتوجيه إخطارات بالهدم لـ55 منزلا ومنشأة، فيما ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 6 شهداء من المحافظة.

وقد بلغت قيمة خسائر مدينة أريحا في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به منذ شهر شباط الماضي ولغاية شهر أبريل الماضي 221 مليون شيقل، وخسائر المدينة في القطاع ذاته خلال فترة الأعياد 121.4 مليون شيقل.

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