بحضور 4 وزيرات.. القومي للمرأة يحتفي بالنسخة العربية لكتاب بنات النيل

كرم المجلس القومي للمرأة، بنات النيل ضمن الاحتفالية التى نظمها المجلس للاحتفال بإطلاق بنات النيل النسخة العربية، والتقطوا الصور التذكارية.

وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى،والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، وبحضور أميرة أبو المجد عن دار الشروق، و الدكتورة سامية إسكندر سبنسر - محررة كتاب "بنات النيل"، ولفيف من الخبراء والسفيرات والشخصيات العامة .

جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع دار الشروق استضاف الحوار الخاص بكتاب "بنات النيل :نساء مصريات غيرن عالمهن" ،

ويأتي الحوار بمناسبة صدور النسخة العربية من كتاب " بنات النيل : نساء مصريات غيرن عالمهن "والذي يحكى قصة نجاح 38 قصة كفاح احرزتها نماذج من الشخصيات البارزة سواء في مصر أو في الخارج، وتم اصداره عام 2016.

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