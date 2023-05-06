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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسي: المرأة المصرية «ألانت الحديد» بفضل القيادة السياسية

صدى البلد

أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بالتواجد مع بنات النيل.

وأضافت "مرسي" خلال احتفالية الحوار لكتاب "بنات النيل" النسخة العربية، أن الكتاب سيظل للتاريخ، وأكدت على انتصارات المرأة المصرية المتتالية .

ونوهت بأن المرأة المصرية «ألانت الحديد» واستطاعت أن تفعل المستحيل؛ بفضل مساندة القيادة السياسية التي آمنت بها.

وشكرت مايا مرسي، الدكتورة سهير حبيب، التي تدربت على يديها هي والوزيرات «رانيا المشاط، وهالة السعيد»، مشيرة إلى أنها ساعدتها كثيرا.

شارك في الاحتفالية، كلا من: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبحضور أميرة أبو المجد عن دار الشروق، الدكتورة سامية إسكندر سبنسر - محررة كتاب "بنات النيل"، ولفيف من الخبراء والسفيرات والشخصيات العامة.

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