السيد القصير يتوجه لواشنطن للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ حول الابتكار الزراعي

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القاهرة علي رأس وفد رفيع المستوي لحضور مؤتمر المناخ الذي سينعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من ٨ - ١٠ مايو الجاري بدعوة من وزير الزراعة الأمريكي توماس فيلساك .



هذا ومن المقرر ان يتناول المؤتمر المبادرة الامارتية الامريكية حول الابتكار الزراعى كما يناقش

عددا من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمناخ والتأثيرات المناخية العالمية التي يواجهها العالم .



ومن المقرر أن يشارك القصير في الجلسة الافتتاحية وعدد من الجلسات الحوارية التي تتناول قضايا تتعلق بتوجهات الدول وخططها في مجابهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية

على هامش المؤتمر سوف يعقد القصير مباحثات ثنائية مع المسؤولين والمشاركين في المؤتمر.