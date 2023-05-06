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رئيس التحرير
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أخبار البلد

خالد عبدالغفار: تطوير خدمات العلاج الطبيعي بـ761 قسمًا بالمستشفيات والوحدات الصحية

صدى البلد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم السبت، مع الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، ووفد من أعضاء مجلس النقابة، لمناقشة التعاون المشترك في دعم خدمات العلاج الطبيعي، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة التحديات والاحتياجات اللازمة لتطوير العمل بمنظومة خدمات العلاج الطبيعي بالوزارة، البالغ عددها 761 قسمًا، بينهم 277 في المستشفيات، و484 قسمًا بوحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية التعاون مع نقابة العلاج الطبيعي لتكثيف البرامج التدريبية للخريجين الجدد والمكلفين بالعمل في أقسام العلاج الطبيعي المستحدثة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية التي تعمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتعزيز خدمات الرعاية الأولية، والتي تم تطبيقها بـ 109 منشآت، ضمن 251 منشآة بالمرحلة الأولى للمبادرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش موقف نقابة العلاج الطبيعي  من مقترحات إنشاء كليات لـ«العلاج الوظائفي» حيث أكد الوزير أهمية استحداث تخصصات جديدة في الرعاية الصحية، بما يعود بالنفع على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة نيفين عوني مدير إدارة العلاج الطبيعي، فيما ضم وفد مجلس نقابة العلاج الطبيعي، الدكتور سامي عبدالصمد عضو المجلس ورئيس اللجنة العلمية، والدكتور حافظ شوقي وكيل النقابة، والدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة.

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