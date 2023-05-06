مدبولي يبحث عددا من الملفات المشتركة مع وزير الخارجية البريطاني

التقى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية البريطاني على هامش مشاركته فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة.

وبحث اللقاء عدد الملفات المشتركة بين البلدين في ظل العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.

وكان قد شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس السيسي في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكاً للمملكة المتحدة، وهى المراسم التي أُجريت في كنيسة ويستمنستر التاريخية، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

مراسم التتويج

وتأتى المشاركة المصرية رفيعة المستوى فى مراسم التتويج، فى ضوء علاقات التعاون الممتدة التى تربط مصر والمملكة المتحدة.