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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البلشي يبحث مع محافظ الإسكندرية الإجراءات اللازمة لإنشاء نادي الصحفيين

صدى البلد

استقبل اللواء محمد الشريف،  محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، وفدًا من مجلس النقابة العامة للصحفيين ضم الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين ، والكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وكلا من  الصحفيين هشام يونس، ومحمد يحيى  وكيلي النقابة، ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة، لبحث سبل التعاون البناء.

وهنأ محافظ الإسكندرية نقيب الصحفيين والوفد المرافق بالنجاح في الانتخابات وثقة الصحفيين، متمنيًا لهم خدمة ناجحة للوطن من خلال الكلمة الواعية والإيجابية والبناءة. 

وتضمن الحديث بحث ملف أرض النادي البحري للصحفيين بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء إنشاء وتشغيل النادي.

كما دارت نقاشات حول أهمية ، وأمانة الكلمة ودور الصحفي ومسؤوليته  كون الصحافة والإعلام شركاء أساسيين في صياغة رسالة مؤسسات الدولة .

وخلال اللقاء قدم البلشي الشكر للمحافظ على حسن الاستقبال والاستعداد لتقديم كل الدعم للصحفيين، مؤكدًا أن النقابة العامة للصحفيين تقوم بتفعيل دورها كاملاً فيما يتعلق بأخلاقيات العمل الصحفي، بما يحقق المصلحة العامة للصحفيين ومؤسسات الدولة.

درع المحافظة

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ الإسكندرية درع المحافظة لنقيب الصحفيين تقديراً لدور الصحافة والصحفيين .

الاسكندرية مجلس النقابة العامة للصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين محمد الشريف

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