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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الإنجيلية يهنئ تشارلز الثالث بتتويجه ملكا لبريطانيا العظمى

صدى البلد

قدمت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، التهنئة لجلالة الملك تشارلز الثالث، بمناسبة تتويجه ملكًا رسميًّا للمملكة المتحدة، وزوجته الملكة كاميلا، والذي أقيمت اليوم مراسم التتويج بكنيسة دير ويستمنستر في لندن، بحضور أفراد العائلة المالكة البريطانية وعدد من قادة وزعماء ورؤساء دول العالم.


وقال الدكتور القس إندريه زكى، كل الأمنيات القلبية بالتوفيق لجلالة الملك تشارلز والملكة كاميلا في قيادة المملكة المتحدة، والقدرة على بناء السلام ودعم الاستقرار العالمي، في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم".


وهنأ الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الملك تشارلز لتتويجه ملكًا للمملكة المتحدة. 


وذكرت الكنيسة الأسقفية أن الدكتور سامى فوزى رئيس الكنيسة الأسقفية سيشارك في احتفال دعا إليه السفير البريطانى جاريث بيلى تعقده السفارة البريطانية بالقاهرة لتتويج الملك تشارلز.
وقال رئيس الأساقفة: إن يوم التتويج هو حدث تاريخى تشهده المملكة المتحدة منذ سبعين عامًا. 


كان رئيس الأساقفة قد التقى الأمير تشارلز وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال في نهاية عام ٢٠٢١ أثناء زيارته لمصر بصحبة شيخ الأزهر.

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