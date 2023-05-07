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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علي جمعة يوجه الشكر لصناع عمل مسلسل تحت الوصاية.. فيديو

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

وجه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، رسالة للأزواج والأهل بألا يجعلوا الطفل في مرمى الصراع والخلافات.

وقال علي جمعة، في برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، إن الطفل لابد أن يعيش هنيئا وألا يتحمل عدم توفيق أبويه.

وأشار علي جمعة، إلى أننا نريد أن نمنح القاضي فسحة كبيرة حتى يحكم بالواقع في مسألة الإشراف على أموال اليتامى والوصاية عليه.

وأوضح، أننا أمام حالات كثيرة جدا يصعب ضياغتها ، ولابد من تدريب القاضي على كيفية التعامل مع هذه القضايا من الناحية الإنسانية والشرعية والقانونية والمجتمعية.

وأكد أننا نريد أن نصل إلى الرقي الإنساني الذي يحمي الأطفال ويعيشون في حالة رضاء عند الانفصال أو فقد الأب أو الأم.

وكرر الدكتور علي جمعة، الشكر لصناع عمل مسلسل (تحت الوصاية) على جهودهم في إخراج هذا العمل الفني في صورة طيبة.

 

علي جمعة الطفل تحت الوصاية مسلسل أموال اليتامى القاضي

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