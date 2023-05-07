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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية|مقتل 9 أشخاص في واقعة إطلاق نار بأمريكا.. والطاقة الذرية قلقة من الأوضاع بمحطة زابوريجيا النووية

صحف السعودية
صحف السعودية

تركيا: تسجيل 33 ألفًا و77 هزة ارتدادية عقب زلزال فبراير الماضي

مقتل 9 أشخاص جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري في تكساس

وفاة 8 وجرح 5 انقلبت سيارتهم من أعلى منحدر جبلي باليمن
«الطاقة الذرية» قلقة من إجلاء سكان قرب محطة زابوريجيا النووية

 

اهتمت الصحف السعودية صباح اليوم الأحد بعدة أحداث محلية ودولية.

وجاء في صحيفة المدينة الإحصاءات الاخيرة لإدارة الكوارث التركية، وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تسجيل 33 ألفا و77 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد في 6 فبراير.

وأضافت "آفاد" في بيان اليوم، أن تلك الهزات وقعت في الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 6 مايو الجاري.

وأكدت أنها تراقب النشاط الزلزالي في تركيا ومحيطها على مدار الساعة.

وأفادت نفس الصحيفة عن واقعة إطلاق النار في أمريكا، حيث أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد، مقتل 9 أشخاص جراء حادث إطلاق النار الجماعي داخل أحد المراكز التجارية في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي ان ان" أن بعض الضحايا من الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم الخمس سنوات.

وقال بريان هارفي قائد شرطة  مدينة ألين إن ضابط شرطة كان داخل المركز استجابة لبلاغ منفصل عندما بدأ إطلاق النار قرابة الساعة 3,30 مساءً.

وأضاف هارفي أن الضابط "سمع طلقات نارية وتوجه نحو مصدرها حيث اشتبك مع المشتبه به وقام بتحييده"، مضيفا "ثم استدعى سيارات اسعاف"، مؤكدًا وقوع قتلى لكنه امتنع عن تحديد العدد قائلا "ليس لدينا إحصاء دقيق".

وقال جوناثان بويد رئيس قسم مكافحة الحرائق في ألين إن إدارته "نقلت تسعة ضحايا إلى مستشفيات المنطقة".

ووصف غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس إطلاق النار الجماعي بأنه "مأساة لا توصف".

وقالت صحيفة عكاظ أن توفي ثمانية أشخاص وأصيب خمسة آخرون بحادث انقلاب سيارة، جراء تدفق سيول الأمطار الغزيرة في مديرية كسمة بمحافظة ريمة شمال غربي اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مواقع محلية إن سيارة انقلبت، من أعلى منحدر جبلي في منطقة المصبحي مركز مديرية كسمة، وذلك أثناء طريقها إلى العاصمة صنعاء.

وأرجعت سبب الحادثة إلى تدفق سيول الأمطار الغزيرة التي أعاقت حركة السير.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط قول قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي، اليوم  حيث قال إن الوضع حول محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا أصبح "لا يمكن التنبؤ به‭ ‬بشكل كبير ويحتمل أن يكون خطيرا"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لضمان تشغيل المحطة بشكل آمن.

وقال جروسي على موقع الوكالة على الإنترنت: "أصبح الوضع العام في المنطقة القريبة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يمكن التنبؤ به بشكل كبير ويحتمل أن يكون خطيرا".

وأضاف: "أشعر بقلق بالغ بشأن المخاطر التي تواجه المحطة والمتعلقة بالسلامة والأمن النووي. علينا أن نتحرك الآن للحيلولة دون وقوع حادث نووي خطير تكون له تداعيات على السكان والبيئة".

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