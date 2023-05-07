إحدى المكرمات من الرئيس: القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في المجتمع.. فيديو

أكدت سحر عثمان عبد اللطيف، نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية، وسكرتيرة المراة العاملة والطفل، أنه بعد تكريمي من القيادة السياسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعدت بها، لأنه ياتي تقديرا لدور العمال المصريين.

وقالت سحر عثمان عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن العمال وذوي الهمم والمرأه في قلب وعقل القيادة السياسية، وهو ما ظهر من خلال المبادرات التي تقوم بها الدولة .

وتابعت نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية، وسكرتيرة المراة العاملة والطفل، أن أي عمل به معاناه وتحديات كبيرة، مؤكدة أنه نرغب في أن يكون صاحب العمل والعامل على قدر كبير من الثقافة والفهم.

حماية للعامل في القطاع الغير رسمي

وأشارت سحر عثمان عبد اللطيف إلى أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في المجتمع، والعامل له دور كبير للنهوض بهذا القطاع الهام، ولا بد من وجود توازن بين القطاع العام والخاص.، ولا بد من وجود حماية للعامل في القطاع الغير رسمي.