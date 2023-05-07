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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أحد أسباب الموت المبكر.. المكالمات التليفونية تصيبك بمرض مزمن خطير

صدى البلد

التحدث على الهاتف الخلوي لمدة 30 دقيقة أو أكثر في الأسبوع، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بنسبة 12٪. مقارنة بضغط الدم بأقل من 30 دقيقة وفقا لDt next

 وقال مؤلف الدراسة البروفيسور Xianhui Qin من جامعة ساوثرن ميديكال ، قوانغتشو ، الصين: "إن عدد الدقائق التي يقضيها الأشخاص في التحدث على الهاتف المحمول أمر مهم لصحة القلب ، مع وجود المزيد من الدقائق يعني مخاطر أكبر". "سنوات من استخدام أو استخدام جهاز بدون استخدام اليدين لم يكن لها أي تأثير على احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج."

ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات وما فوق يمتلكون هاتفًا محمولًا. 2 ما يقرب من 1.3 مليار بالغ تتراوح أعمارهم بين 30 و 79 عامًا في جميع أنحاء العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم .

 

فان ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للنوبات القلبية والسكتة الدماغية و السبب الرئيسي للوفاة المبكرة على مستوى العالم. 

 

قام الباحثون بتحليل العلاقة بين استخدام الهاتف المحمول وارتفاع ضغط الدم الجديد بعد التعديل حسب العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم والعرق والحرمان والتاريخ العائلي لارتفاع ضغط الدم والتعليم وحالة التدخين وضغط الدم والدهون في الدم والالتهاب وجلوكوز الدم ، وظائف الكلى واستخدام الأدوية لخفض مستويات الكوليسترول أو الجلوكوز في الدم.

كان متوسط ​​عمر المشاركين 54 عامًا ، 62٪ منهم من النساء و 88٪ من مستخدمي الهاتف المحمول. خلال متابعة استمرت 12 عامًا ، أصيب 13984 مشاركًا (7٪) بارتفاع ضغط الدم. كان مستخدمو الهواتف المحمولة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 7٪ مقارنةً بغير المستخدمين.

أولئك الذين تحدثوا على هواتفهم المحمولة لمدة 30 دقيقة أو أكثر في الأسبوع لديهم احتمالية أكبر بنسبة 12 ٪ لحدوث ارتفاع في ضغط الدم من المشاركين الذين أمضوا أقل من 30 دقيقة في المكالمات الهاتفية. كانت النتائج متشابهة بالنسبة للنساء والرجال.

ارتفاع ضغط الدم إستخدام الهاتف المحمول الإصابة بارتفاع ضغط الدم الهواتف المحمولة خفض مستويات الكوليسترول والسكتة الدماغية نوبات القلب

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