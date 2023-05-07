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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بتغيير أزياء مضيفات مصر للطيران

مصر للطيران
مصر للطيران

تقدمت النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بطلب إحاطة موجه إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تطالب فيه بتغيير أزياء مضيفات ومضيفين شركة مصر للطيران.

القابضة لمصر للطيران

وطالبت النائبة نشوي الشريف وزير الطيران المدني التعاون مع وزير السياحة والأثار في تطوير الأزياء لتحمل الطابع المصري وتطويرها بشكل مستمر، ولفتت إلي أن شركة مصر للطيران هي شركة الطيران الوطنية المصرية وإحدي فروع الشركة القابضة لمصر للطيران والتي تقدم من خلالها خدمات نقل الركاب إلي مطارات العالم المختلفة، وتقدم خدماتها إلي أكثر من 70 وجهه في شتي انحاء أوروبا وأفريقيا والشروق الأوسط، وشددت النائبة على أن الأهتمام بمظهر العاملين بشكل عام والمضيفين والمضيفات بشكل خاص يبني صورة ذهنية قوية عن مصر بكل ما تحتويه حضارتها العريقة.


وأشارات بانه لا نجد تطوير في أزياء المضيفين والمضيفات العاملين بالشركة مع أن المضيفين هم الأكثر عرضة للتعامل مع السائح أو الزائر وهم الصورة الأولي لاستقبال السائحين.


واقترحت النائبة في طلب الإحاطة ان الزي لطاقم المضيفين والمضيفات يجيب أن يحمل طابعاً مصرياً أو فرعوني ليتم التعريف عن عظمة الهوية المصرية بشكل أكبر خاصة أن مصر بها عقليات شبابية رائعة تستطيع أن تخرج تصميمات تلائم حضارتنا.

الهوية المصرية الشركة القابضة الاهتمام السياسي السياحة المستشار حنفى جبالى

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