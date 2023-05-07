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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتعزيز التعاون القضائي.. وزير العدل يستقبل نظيره العراقي.. صور

وزير العدل ونظيره
وزير العدل ونظيره العراقي

استقبل اليوم الأحد، المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة نظيره العراقي الدكتور خالد سلام سعيد وزير العدل بجمهورية العراق والوفد المرافق له زياد خليفة خزعل وكيل وزارة العدل العراقية وأحمد لعيبى عبد الحسين مدير عام وزارة العدل العراقية وعوف عبد الرحمن القنصل العراقي ولبيب نشأت لبيب مسئول قسم العلاقات الثنائية بالسفارة العراقية ومروان سُفيان مدير العقود بمكتب وزير العدل العراقي وبحضور المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي والمستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لإدارة شئون الاعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

ومن جانبه رحب الوزير عمر مروان بزيارة نظيره العراقي، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتناول الوزيران خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين والاستعانة بالخبرة المصرية في مجالات الشهر العقاري وتسجيل الملكية ومشروعات الرقمنة كتجديد الحبس عن بعد وإقامة الدعوى المدنية عن بعد والتقاضي الإلكتروني الكامل في المحاكم الاقتصادية بالإضافة إلى رقمنة آليات العمل بالشهر العقاري.

كما رحب وزير العدل بدعوة نظيره العراقي إلى حضور مؤتمر وزراء العدل العرب المُزمع انعقاده في بغداد في دورته التاسعة والثلاثين.

وأبدى وزير العدل العراقي سعادته باللقاء، مُوكداً قوة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتقديره لتطوير منظومة التقاضي التي تقوم بها وزارة العدل المصرية، مُشيراً إلى رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي وما حققته من نجاحات في مشروعات التحول الرقمي.

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وزير العدل العراقى المستشار عمر مروان

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