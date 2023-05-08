معهد المحاماة يعقد أولى محاضرات الدورة السادسة

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأحد، أولى محاضرات الدورة السادسة، لنقابات شمال القاهرة وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، بمقر انعقاد المعهد بنادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وبحضور الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين.

ألقى المحاضرة الأولى الدكتور المأمون جبر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة الأزهر، متناولاً أساسيات مهنة المحاماة، والالتزامات الواجبة على المحامي، بينما ألقى المحاضرة الثانية الدكتور جمال دياب، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، متناولاً أخلاقيات مهنة المحاماة.

مواعيد محاضرات الدورة السادسة

وكانت الأمانة العامة لنقابة المحامين، أصدرت قرارا بشأن مواعيد محاضرات الدورة السادسة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى، التي تعقد بالنادي النهري للمحامين في المعادي، وهي كالآتي:

الأحد من كل أسبوع: «شمال القاهرة، من الساعة 12:30 إلى الساعة 2 ظهرًا»، و« جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة، من الساعة 2:30 إلى الساعة 4 عصرًا».

الأربعاء من كل أسبوع: « جنوب الجيزة (6 أكتوبر) ـ حلوان، من الساعة 12:30 إلى الساعة 2 ظهرًا»، و« شبرا الخيمة ـ شمال الجيزة، من الساعة 2:30 إلى الساعة 4 عصرًا».

وتكون مدة الدراسة بالمعهد 6 أشهر، يتعلم فيها محامي الجدول العام ما هي رسالة المحاماة العظيمة والتي تعد أعظم مهنة في العالم، وحقوقه وواجباته، ويتلقى العديد من المحاضرات العملية اللازمة لأداء رسالتهم على أكمل وجه.