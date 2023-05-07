مانشستر يونايتد يواصل السقوط في الدوري الإنجليزي بخسارة جديدة أمام وست هام

واصل فريق مانشستر يونايتد السقوط في البريميرليج، وذلك بعدما تلقى هزيمة جديدة بهدف نظيف أمام نظيره وست هام، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف وست هام سعيد بن رحمة في الدقيقة 27.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا - ليندلوف - شو – مالاسيا.

خط الوسط: كاسيميرو - برونو فيرنانديز – إريكسن.

خط الهجوم: أنتوني - فيجورست – راشفورد

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بينما يأتي فريق وست هام في المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة.