بأسهل الطرق.. إزاي تفعل الرسائل المختفية على واتساب

تعد ميزة الرسائل المختفية في تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp واحدة من أفضل ميزات الخصوصية في التطبيق، وتعني أن الرسائل الجديدة المرسلة داخل الدردشة الفردية ستختفي تلقائيًا ضمن 3 خيارات مختلفة هي : 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا عند تشغيلها.

واختفاء الرسائل هي ميزة متوفرة في بعض الخدمات الأخرى ، مثل تطبيق Signal سيجنال، ولن تتأثر رسائل واتساب التي تم إرسالها أو استلامها قبل تمكين ميزة الرسائل المختفية ، لذا ستظل قادرًا على عرضها.

وستختفي الرسائل الجديدة من هذه الدردشة بعد 90 يومًا من إرسالها ، إلا عند الاحتفاظ بها، وهناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند استخدام الرسائل المختفية على واتساب، وتختلف طريقة عمل هذه الرسائل المختفية اعتمادًا على ما تفعله وهناك أوقات قد تستمر فيها الرسائل في الظهور عندما لا تريدها.

كيفية تمكين ميزة الدردشة المخفية لرسائل معينة ؟



لتمكين أو تعطيل الرسائل المختفية على هواتف آيفون أو هواتف أندرويد :

افتح تطبيق واتساب WhatsApp

افتح الدردشة الفردية

اضغط على اسم جهة الاتصال في الأعلى

حدد الرسائل المختفية

اضغط على متابعة (إذا طُلب منك)

حدد تشغيل أو إيقاف إذا كنت تريد إيقافها

اختر المدة الزمنية التي سينطبق عليها خيار الرسائل المختفية

كيفية تمكين الدردشة المخفية لجميع الرسائل؟



وبالإضافة إلى الدردشات المحددة ، من الممكن أيضًا تمكين الرسائل المختفية أو تعطيلها لجميع محادثات واتساب من خلل هذه الخطوات: