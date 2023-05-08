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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بفضل الصين.. أبل تحقق مبيعات هائلة في مبيعات آيفون العالمية

آبل تحقق مبيعات
آبل تحقق مبيعات هائلة في مبيعات آيفون العالمية

 أصدرت شركة آبل Apple مؤخرًا نتائج الربع الثاني من السنة المالية 2023، وسجلت الشركة انخفاضًا بنسبة 3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن ما كان مثيرا في تقرير النتائج هو أرباح آبل في الصين ، والتي بلغت 17.812 مليار دولار. 

 

وبحسب تقرير من موقع GizChina فإنه بالمقارنة مع بعض الأسواق الأخرى ، كانت مبيعات آبل في السوق الصينية جيدة للغاية، حيث وجه تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة رسالة شكر للمستخدمين الصينين قائلا : "شكرًا للمستهلكين الصينيين على دعمهم لشركة آبل ". 

 

وفي ظل تراجع شحنات الهواتف الذكية عالميا  ، بلغت عائدات هواتف آيفون 51.334 مليار دولار،  ويمثل هذا زيادة بنسبة 1.51٪ مقارنة بـ 50.570 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي ، متجاوزة توقعات المحللين السابقة. 

 

وفقًا للبيانات التي قدمتها شركة StreetAccount للتحليل ، توقع المحللون أن تصل عائدات آبل في الربع الثاني من هواتف آيفون إلى 48.84 مليار دولار في المتوسط، وبالمقارنة مع آيفون، فإن أداء أجهزة iPad آيباد وMac ماك أضعف بكثير، حيث بلغت عائدات أجهزة آيباد 6.670 مليار دولار ، بانخفاض سنوي قدره 12.76٪. 

 

ونمت مبيعات هواتف آيفون بشكل كبير في عام 2011 ، حيث باعت آبل  72 مليون هاتف آيفون على مستوى العالم ، بإيرادات بلغت 47 مليار دولار، وبحلول عام 2015 ، باعت الشركة 231 مليون هاتف آيفون ، بإيرادات بلغت 155 مليار دولار، كما بلغت مبيعات آيفون ذروتها في 2018 مع 217 مليون وحدة مباعة ، محققة 166.7 مليار دولار من الأرباح.

 

أما في في عام 2020 ، باعت شركة آبل 195 مليون هاتف آيفون وحققت إيرادات بلغت 137.8 مليار دولار، وبحلول عام 2021 ، نمت إيرادات الشركة إلى 365.7 مليار دولار، وفي نفس العام أيضا كانت هواتف iPhone 11 هي طرز آيفون الأكثر مبيعًا ، حيث حققت 37٪ من إجمالي مبيعات آيفون. 

 

ويمكن أن يُعزى نجاح iPhone 11 إلى السعر التنافسي والكاميرا عالية الجودة وعمر البطارية الطويل، وبالنسبة إلى هواتف iPhone 12 ، لم يكن أداءها جيدًا ولكن هواتف iPhone 13 كان بمثابة عودة هائلة، وحاليا لا تزال سلسلة iPhone 13 تبيع بشكل جيد على الرغم من وجود سلسلة iPhone 14. 

 

 

 

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