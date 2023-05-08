بفستان ملون.. ميس حمدان تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ميس حمدان متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام .

وظهرت ميس في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان طويل ملون، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

ويذكر أنه قد روت الفنانة "ميس حمدان" عن موقف حدث بينها وبين المخرج "خالد يوسف" من سنين سابقة فى فيلم "ويجا" وقد حاول كثيرا إقناعها بالدور التى قامت به دوللي شاهين، ورفضت حينها أدائها لمشاهد تحتوي على قبلات وأحضان، واعترض خالد يوسف على رفضها لأداء دورها فى الفيلم واعتذرت عنه.

وأوضحت "ميس " خلال لقائها ببرنامج "vip" المذاع على فضائية " هي" أن المخرج خالد يوسف غضب منها لرفضها للتمثيل فى هذا الفيلم، موضحة أنها ليس لديها الجرأة تماما على أداء تلك المشاهد الجريئة والساخنة.

وأشارت على والدتها حينها فى عمل تلك النوعيات من المشاهد ولكنها رفضت، واستمر خالد يوسف فى "تهزيقها" لرفضها للفيلم قائلا " أنتو اللى مبوظين الفن".

وأشارت "ميس" إلى أن الفنان "هاني سلامة" أيضا حاول إقناعها بأداء الدور ولكنها رفضت، معبرة " هاني سلامة من الشخصيات السلمية جدا الهادئة".