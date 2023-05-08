حارس يد الأهلي يسخر من هتافات جماهير الزمالك

سخر عبد الرحمن حميد حارس مرمى يد الأهلي، من هتافات جماهير نادي الزمالك، وذلك خلال مواجهة شبيبة كينشاسا الكونغولي، في نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وكانت جماهير الزمالك قد هتفت خلال مواجهة شبيبة كينشاسا الكونغولي، في نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي “حي حي دور الأهلي جاي”.

وتوج فريق يد بالأهلي ببطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد فوزه على الزمالك في النهائي مساء أمس الأحد بنتيجة 27-24.

وكتب حميد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "حي حي دور الأهلي جاي.. السوبر المحلي لكرة القدم.. السوبر الإفريقي لكرة اليد".

يذكر أن فريق الأهلي لكرة القدم، قد حصد أيضا كأس السوبر المحلي، بفوزه على بيراميدز الذي شارك بدلا من الزمالك في الإمارات 1-0.

واجرى عبدالرحمن حميد عملية في الرباط الصليبي بالنمسا قبل أيام، عقب إصابته أمام الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس مصر، الشهر الماضي.