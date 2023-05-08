حصر ممتلكات رجائي عطية الثقافية تمهيدا للتبرع بها لمكتبة الإسكندرية وجامعة القاهرة

300 ألف كتاب

أعلن ورثة الراحل رجائي عطية نقيب المحامين السابق أنه قد تم الانتهاء من أعمال حصر وفهرسة وتبويب مكتبة الراحل ؛ تمهيدًا للتبرع بها لمكتبة الإسكندرية و مكتبة كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة .

يأتي ذلك تنفيذًا للوصية التي أوصى بها الفقيه الراحل لإتاحة الفرصة ليستفيد من المكتبة كافة دارسي القانون والمشتغلين به خاصة و طلاب العلم من الطلاب والأساتذة والباحثين بصفة عامة للاستفادة من المراجع و الكتب التي تضمها المكتبة ، حيث جاري التواصل مع المسئولين بالمكتبتين لتخصيص مكان باسم رجائي عطية توضع به مقتنيات مكتبته.

يشار إلى أن المكتبة تحتوي فضلًا عن مؤلفات الراحل البالغ عددها نحو ١٣٨ مؤلفا في القانون والدين و التاريخ و الأدب والاجتماع وحصاد عمله بالمحاماة ، تضم أيضًا مجموعة قيمة من أمهات الكتب القانونية والموسوعية والعامة في كافة المجالات والتخصصات باللغة العربية والانجليزية والفرنسية ، بعضها يرجع تاريخها إلى أكثر من ١٠٠ عام، ويبلغ مجموع محتويات المكتبة ما يجاوز ٣٠٠ الف كتاب .