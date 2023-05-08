عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

300 ألف كتاب

حصر ممتلكات رجائي عطية الثقافية تمهيدا للتبرع بها لمكتبة الإسكندرية وجامعة القاهرة

صدى البلد

أعلن ورثة الراحل رجائي عطية نقيب المحامين السابق  أنه قد تم الانتهاء من  أعمال حصر وفهرسة وتبويب مكتبة الراحل ؛ تمهيدًا للتبرع بها لمكتبة الإسكندرية و مكتبة كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة .

يأتي ذلك تنفيذًا للوصية التي أوصى بها الفقيه الراحل  لإتاحة الفرصة  ليستفيد من المكتبة كافة دارسي القانون والمشتغلين به  خاصة و طلاب العلم  من الطلاب والأساتذة والباحثين بصفة عامة  للاستفادة من المراجع و الكتب التي تضمها المكتبة  ، حيث جاري التواصل مع المسئولين بالمكتبتين لتخصيص مكان باسم رجائي عطية توضع به  مقتنيات مكتبته.

يشار إلى أن المكتبة تحتوي فضلًا عن مؤلفات الراحل البالغ عددها نحو  ١٣٨ مؤلفا في القانون والدين و التاريخ و الأدب والاجتماع  وحصاد عمله بالمحاماة   ، تضم أيضًا مجموعة قيمة من أمهات الكتب القانونية والموسوعية والعامة  في كافة المجالات والتخصصات باللغة العربية والانجليزية والفرنسية ، بعضها يرجع تاريخها إلى أكثر من ١٠٠ عام، ويبلغ مجموع محتويات المكتبة ما يجاوز ٣٠٠ الف  كتاب .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

حارس يد الأهلي يسخر من هتافات جماهير الزمالك

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

الأرقام تثبت قوة الاقتصاد المصري.. 30 نقطة تكذب إدعاءات وكالات التصنيف الائتماني

رد القانون في حق أسرة نيرة أشرف المطالبة بـ إذاعة حكم الإعدام على المتهم

ترشيحاتنا

تنفيذا للمبادرة الرئاسية |الصحة : فحص وتوعية طبية لـ 35.6 مليون سيدة

الحد الأدنى من الربح 1500 شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك التعمير والإسكان؟

ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من قضية تعذيب الخادمات l القصة كاملة

إعدام وجلد ورجم.. تقرير أممي يكشف عقوبات طالبان القاسية بحق الأفغان

ممنوع المحجبات.. فتاة تثير الجدل على السوشيال ميديا بعد طردها من مطعم شهير

بقيمة 250 مليون دولار.. خزنة أبوظبي تعتزم افتتاح مركز بيانات في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوع المحجبات.. فتاة تثير الجدل على السوشيال ميديا بعد طردها من مطعم شهير

الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية.. صور

بشكير مطرز.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جديد في مهرجان الحمامات بتونس

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل تشيلي فرايز في البيت

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ