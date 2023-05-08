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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إقامة منتدى لـ الشباب وثقافة العمل التطوعي بمكتبة الإسكندرية .. الأربعاء

منتدى الشباب
منتدى الشباب

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ منتدى "الشباب وثقافة العمل التطوعي"، التي تنظمه لجنة الشباب، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 10 مايو الحالي؛ بمقر مكتبة الإسكندرية.

ويستهدف المنتدى شباب الجامعات والمعاهد لبث روح المواطنة لدى الشباب وتوعيتهم بثقافة العمل التطوعي مع عرض لنماذج شبابية .

ويتناول المنتدى محوارين:

المحور الأول :- (دور القيادات والمجتمع  في تعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب)
رئيس الجلسة الدكتورة مني الحديدي أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، ويتحدث بها كل من: الدكتورة رانيا يحيي رئيس قسم فلسفة الفن بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، والدكتورة شيماء حلمى مدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور، والدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس الشعب، وعضو التحالف الوطني، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة نبيل الكاتب التطوعية التابعة للتحالف الوطني، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيره التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم عبد التواب مدير شبكة داعم التابعة للوزارة التضامن الاجتماعي.

المحور الثاني :- (دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم ثقافة التطوع لدى الشباب)
رئيس الجلسة الدكتور سامح فوزى مدير مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية، والدكتور حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل، والدكتور حمدي سليمان أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية الآداب، جامعة العريش، والدكتورة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب ومتخصصة في الدراسات الأفريقية، والمهندس شريف عزوز مدير إدارة المبادرات التطوعية بمؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والنائب الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات و المؤسسات الخيرية ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وبعض الشباب ممثل للمؤسسة مصر الخير .

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي منتدى الشباب وثقافة العمل التطوعي لجنة الشباب مكتبة الاسكندرية بث روح المواطنة

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