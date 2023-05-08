يسري الشرقاوي: الحوار الوطني يسعى إلى التوصل لحلول سريعة للمشكلات الاقتصادية

أكد الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني يضم عددا كبيرا من المحاور الرئيسة والفرعية والمحاور تحت الفرعية، مثل السلوك الاستهلاكي وجشع التجار وآليات السوق.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ كل الناس يجب أن تفهم أن الجميع شركاء، وبالتالي فإن الحوار الوطني يسعى إلى الاتفاق وليس الاختلاف، بحيث يتم التوصل إلى حلول سريعة ودقيقة للمشكلات الاقتصادية.

معاناة القطاع الخاص



وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أنّ الدولة المصرية تقدم الدعم لرجال الأعمال، ولكن هناك مشكلات مع مجتمع المال والأعمال ومعاناة القطاع الخاص، موضحًا أن الدعم لا يجب أن يقتصر على الجانب المادي فقط، ولكنه يشمل سرعة إنهاء المشكلات وإجراءات الحصول على التراخيص وإصدار الرخصة الذهبية وزيادة أعدادها، مشددًا على أن أوجه الدعم في حاجة إلى المزيد من إلقاء الضوء والعمل عليها بشكل أسرع وأفضل.

