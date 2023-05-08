ضبط شخصين بالقاهرة لإتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق .

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قيام شخصين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى ، متخذان من دائرة قسم شرطة قصر النيل مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية عبارة عن عملات "محلية - أجنبية" وهاتفى محمول .

وبمواجهتهما أقرا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى ، حيث يقوم الأول بتجميع العملات الأجنبية من أقاربه العاملين خارج البلاد ويقوما بإعادة بيعها بالعملة المحلية بسعر السوق السوداء عن طريق المتهم الثانى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها وأقر بسابقة تعرفه على المتهم الأول من خلال صفحة "محددة" بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .