توظيف 23 عامل إنتاج في شركة قومية بالإسكندرية

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، مقابلة بين إدارة إحدى الشركات ٣٢ من الراغبين في العمل من الشباب المتقدمين على مهنة عامل إنتاج ؛ وذلك بالتعاون مع شركة ليسيكو لإنتاج الأدوات الصحية.

ياتي ذلك فى إطار توجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاته بالاهتمام بملف الشباب وتوظيفهم بوظائف حقيقية ولائقة من أجل مواجهة تحديات البطالة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص لجميع المؤهلات من الجنسين بجميع التخصصات، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وقامت المديرية بتنظيم المقابلة الشخصية ، وعرض شروط ومميزات الوظيفة لعدد 32 من المتقدمين وإستكمال أوراق المرشحين وجارى الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين .

وقال المهندس محمد كمال وكيل المديرية: إن الوظائف تتضمن عددا من المزايا منها : تأمين إجتماعي ورعاية صحية ، وتوفير المواصلات ، وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.



واضاف وكيل المديرية؛ انه يتم العمل من خلال الإدارات المختلفة التابعة للمديرية ومكاتبها في الاحياء والمناطق ، وبالتنسيق مع الشركات والمصانع الموجودة داخل نطاق كل مكتب على توفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين اجل مختلف قطاعات العمل في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى.

حضر اللقاءات مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة .

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