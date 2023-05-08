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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقا للمتهمين بقتل جزار في حفل عرس بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي بالحكم بالاعدام شنقا، للمتهمين بقتل جزار في حفل زفاف بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وبراءة المتهم الثالث ومصادرة السلاح الناري المضبوط. 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية لمحكمة الجنايات أن المتهمين وهم" ط ع م" و"م م م" و" م م م" قتلوا المجني عليه محمد ي م 21 سنة، جزار بأن توجهوا لمكان وجوده وأطلق المتهم الأول أعيرة نارية من سلاح ناري فرد خرطوش  بحوزته صوب المجني عليه فأحدث إصابته بالرأس والتي أودت بحياته وذلك حال وجود باقي المتهمين بموقع الجريمة للشد من أزر المتهم الأول. 
وأضاف أمر الإحالة أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهمون في قتل المجني عليه ر إ ا، 22 سنة جزار، أثناء وجوده رفقة المجني عليه الأول كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا بغير ترخيص كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على نفس السلاح دون أن يكون مرخصا لهم بذلك.
فيما كشفت تحريات مباحث مركز شرطة كفر شكر أن المجني عليه لقي مصرعه على يد 3 متهمين دون وجه حق، حيث تعدوا عليه بالضرب وقتلوه وتعمدوا تتبعه من قرية المنشأة الكبرى حتى منزله حيث قتلوه هناك، حيث كان يدافع عن أحد الأشخاص الذين أرادوا قتله ومنعهم من إنهاء حياة شخص آخر لذلك عزموا النية على إنهاء حياته وأعدوا اسلحة نارية لذلك.
وقام المتهمين بتتبع خط سير المجني عليه ثم أطلقوا أعيرة نارية صوبه وقتلوه أمام منزله في قرية المنشأة الصغرى، كما أنهم لم يكتفوا بذلك بل عندما سقط المجنى عليه قتيلًا على الأرض أطلقوا عليه أعيرة نارية مرة أخرى للتأكد من وفاته.

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