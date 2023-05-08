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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل أسبوع من الانتخابات.. تقلبات الليرة التركية الأعلى عالميًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مؤشر التقلب الضمني لليرة التركية مقابل الدولار للأسبوع المقبل قفز إلى 64%، من 8.4% يوم الجمعة متجاوزًا جميع العملات الأخرى، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات التركية، ليصل مؤشر التقلبات المتوقعة في العملة إلى أعلى مستوى حول العالم.

 

وقالت الوكالة في تقرير لها: "يستعد المتعاملون لتراجع كبير في الليرة، بغض النظر عن نتائج صناديق الاقتراع، وسط مخاوف بشأن استدامة جهود الحكومة للحفاظ على سيطرتها الصارمة على العملة طيلة السنوات القليلة الماضية. يرى متداولو المشتقات أن ثمة احتمالاً كبيراً لانخفاض الليرة 25% إلى 26 مقابل الدولار بنهاية الربع الثالث.

 

ونقلت "بلومبرج" عن محللين قوله: "قد نشهد انخفاضًا كبيرًا في الليرة التركية، حيث إن الدعم المصطنع لأسعار الصرف الرسمية سيضعُف بشكل متزايد، وسيصبح من المستحيل الحفاظ عليه لفترة أطول كثيرًا، خاصة بعد زوال الدافع السياسي لمواصلة التظاهر باستقرار الليرة أمام جمهور الناخبين".

 

انخفضت العملة التركية بالفعل 23% العام الماضي لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق، واستقرت أمام الدولار عند 19.5022 ليرة الساعة 10:48 صباحاً في إسطنبول.

 

ورغم ما يحيط بتركيا من عوامل عدم استقرار، من غير المرجح أن يؤثر التراجع الأكبر في الليرة بشكل غير مباشر على بقية الأسواق الناشئة، نظراً لأنه انعكاس لسوء الإدارة في البلاد، وفقًا للمحللين.

 

وقال أحد المحللين إنه "من الواضح أن أخطاء السياسة النقدية التركية محلية الصنع، ومن المستبعد أن تتكرر في بلدان أخرى، لدرجة أنني أجد صعوبة في تخيل كيف سيكون فشل هذه السياسة النقدية المحددة مُعديًا للعملات الأخرى التي تتصرف بنوكها المركزية على نحو مختلف تمامًا".

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