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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أميرة فتحي تثير الجدل بإطلالة جديدة بالهوت شورت

اميره فتحي
اميره فتحي

خطفت الفنانة أميرة فتحي أنظار جمهورها فى أحدث إطلالة، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

 

ظهرت اميرة فتحي باطلالة كاجوال واعتمدت تسريحة شعر مميزة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًامرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل.


 

وطرحت أميرة فتحي فى ديسمبر الماضي عبر موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة ، التي عادت من خلالها إلى مجال الغناءبعد غياب سنوات طويلة. 

الأغنية التى طرحتها أميرة فتحي تحمل اسم "انا مبتعوضش"، من كلمات محمود كامل، ألحان: حسن سراج، توزيع: محمود شابوري.
آخر أعمال أميرة فتحي

وتشارك أيضًا أميرة فتحي في فيلم تحت عنوان أولها حلو والذي تشارك فيه بجانب حمزة العيلي وسهام جلال ودارينحداد ورانيا شاهين وعدد آخر من الفنانين وهو يتناول مشاكل العلاقات العاطفية بين الشباب.


وكانت الفنانة أميرة فتحي قد غابت عن الأضواء منذ فترة كبيرة، حيث كان آخر أعمالها فيلم ابقى قابلني الذي شاركت فيهبجانب محمد لطفي ومها أحمد وحسن حسني وسعد الصغير وعلاء مرسي وإيناس النجار وسليمان عيد وياسر فرجومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين من تأليف سيد السبكي وإخراج إسماعيل فاروق.

 

ابقى قابلني اغنيتها الجديدة العلاقات العاطفية الفنانة أميرة فتحي أولها حلو حسن حسني حمزة العيلي سهام جلال رانيا شاهين سليمان عيد علاء مرسي محمود الليثي ياسر فرج

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