إطلاق أول منصة للواقع الافتراضي لخدمة القطاع العقاري بمصر

شهدت القاهرة اليوم إطلاق أكبر منصة للخدمات العقارية التى تتضمن عرضا لأكبر عدد من المشروعات التابعة لكبرى شركات التطوير العقاري في مصر وعلى مستوى جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المشروعات السكنية والإدارية والتجارية، من خلال تقنية الميتافيرس.

المنصة الجديدة تعد أول منصة متكاملة للواقع الافتراضي، تم الاعداد لها على مدار 3 سنوات لعرض أكثر من 30 ألف وحدة سكنية وتجارية وإدارية، داخل أكثر من 450 مشروع عقاري تابعة لـ 100 من أكبر شركات التطوير العقاري المختلفة في مصر، اعتمادا على تقنية الميتافيرس.

وتمكن المنصة الجديدة العميل الراغب في شراء وحدة عقارية من مشاهدة الوحدات والتجول بداخلها افتراضيا ومعاينة ابعادها وتقسيماتها الداخلية، بأبعاد افتراضية ورؤية 360 درجة.

كما يمكنه الاطلاع على كافة مواصفات الوحدات ، في تجربة ديناميكية جديدة تساعد العميل على اتخاذ قرار الشراء، خاصة أن المنصة لا تقدم خدمات افتراضية فقط، بل تتعامل أيضًا مع منصة عالمية لتأمين وحماية كفة البيانات الخاصة بالعملاء.

كما يمكن للعميل من خلال المنصة التابعة لكولدير بانكر التواصل مع مسئول التسويق للحصول على تفاصيل أكثر دقة طبقا لما يشاهده الراغب في الشراء، و يعتبر الميتافيرس ملتقى جميع الاطراف المعنية بالسوق العقاري من مطورين، ومسوقين، وشركات التشطيبات والتصاميم الداخلية والديكور ، ومؤسسات التمويل العقاري بالإضافة الى البنوك.