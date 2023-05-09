دعاء آخر الليل لتفريج الهم .. 7 كلمات أوصى بها الإمام علي

دعاء آخر الليل لتفريج الهم .. يغفل الكثيرون عن دعاء آخر الليل لتفريج الهم، خاصة وأن في الليل ساعة يتجلى فيها الحق تبارك وتعالى فيعطي السائلين وهو خير من يعطي.

ودعاء آخر الليل لتفريج الهم لاشك مستجاب، ففي هذه الساعة من الثلث الأخير يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المولى تبارك وتعالى ينادي عباده المستغفرين والسائلين والداعين فيجيب كل منهم مسألته، فلا تغفل عن دعاء آخر الليل لتفريج الهم لا يرد الآن.

الدعاء

دعاء آخر الليل لتفريج الهم

الليل في الإسلام له منزلة كبيرة‏، ‏ فقد أقسم الله –تعالى- به كثيرا في كتابه الكريم‏,‏ وفي ذلك دلالة واضحة على عظم شأنه وشرف وقته ومدي تأثيره في الكون‏,‏ فقال سبحانه‏: (وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ)، ويقول سبحانه:(وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ)، وأيضا:(وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ)، وفي سورة الفجر يقول جل في علاه (وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ).

وقد ورد ذكر الليل في القرآن اثنتين وتسعين مرة أكثر من النهار الذي ورد ذكره سبعا وخمسين مرة‏، يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: وفي الليل كانت معجزة الإسراء والمعراج (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ) [الإسراء:1].

وفي الليل كانت مناجاة الله لكليمه موسى عليه السلام‏: (إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ) [طه:10]..‏ والليل يبدأ قبل النهار في حضارة المسلمين ودينهم وتراثهم‏,‏ فيصلون التراويح في الليلة التي يرون فيها هلال رمضان ويبدأون التكبير من ليلة العيد‏.‏

كما في الليل تسري طاقات الأنوار التي يتجلي بها الله على خلقه‏,، كما يقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ‏(البخاري ومسلم‏)، والمحظوظون هم الذين يأتون بأوعية قلوبهم لتنهل من هذه المنح الصمدانية وتتعرض للتجليات الإحسانية‏، وقد مدحهم الله فقال‏: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ) [السجدة:16],‏ وقال‏: (كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ).‏

وبين علي جمعة أن أعظم مثال في ذلك هو النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فمع أن النبوة وهب لا كسب، ‏‏ومنحة لا يأتي بها طلب‏,‏ وعطية لا يقوم لها اجتهاد‏,‏ إلا أن الله ألهم نبيه التهجد قبل بعثته الشريفة‏,‏ فكان يتعبد ربه في غار حراء الليالي ذوات العدد‏,‏ ليتزامن العطاء مع الاجتهاد‏,‏ ويكون ليل المتهجدين توطئة لنفحات القرب ونسائم الوصل‏,‏ وبعد النبوة قام الليل حتى تورمت قدماه الشريفتان‏,‏ شكرا لله على عطائه‏,‏ وحمدا لله على نعمائه‏,‏ قال القشيري‏:‏ لما كان تعبده -صلى الله عليه وآله وسلم- وتهجده بالليل جعل الحق سبحانه المعراج بالليل‏ (أ‏.‏ هـ‏).‏

وعلى هذا جرت سنة الله –تعالى- في الفتح على أوليائه ميراثا محمديا -كما يقول أهل الله- فلا تنعقد ولاية لولي إلا ليلا‏,‏ ويقول شاعر الإسلام محمد إقبال :

"كن مع من شئت في العلم والحكمة‏,‏ ولكنك لن ترجع بطائل حتى يكون لك أنة في السحر‏".‏

دعاء آخر الليل لتفريج الهم

ومن دعاء آخر الليل لتفريج الهم ما يلي: اللهم يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم ؛ فرج همنا ، ويسر أمرنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين.

كما يروى أن أعرابيا شكى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه شدة لحقته، وضيقا في الحال، وكثرة من العيال.

فقال له : عليك بالاستغفار، فإن الله تعالى يقول : { فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا } [نوح: 10: 12]، فعاد إليه ، وقال : يا أمير المؤمنين قد استغفرت كثيرا ، وما أرى فرجا مما أنا فيه. قال : لعلك لا تحسن أن تستغفر. قال : علمني.

قال: أخلص نيتك، وأطع ربك، وقل : " اللهم إني أستغفرك من كل ذنب، قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته يدي بفضل نعمتك ، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه، عند خوفي منه، على أناتك، أو وثقت فيه بحلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك ، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغويت فيه من تبعني، أو غلبت فيه بفضل حيلتي، أو أحلت فيه عليك يا مولاي ، فلم تؤاخذني على فعلي، إذ كنت سبحانك، كارها لمعصيتي، لكن سبق علمك في باختياري، واستعمالي مرادي وإيثاري، فحملت عني، لم تدخلني فيه جبرا، ولم تحملني عليه قهرا، ولم تظلمني شيئا، يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، ويا حافظي عند غربتي، يا وليي في نعمتي، ويا كاشف كربتي، ويا سامع دعوتي، ويا راحم عبرتي، ويا مقيل عثرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق ، يا رجائي في الضيق، يا مولاي الشيق، ويا رب البيت العتيق ، أخرجني من حلق المضيق ، إلى سعة الطريق، وفرج من عندك قريب وثيق ، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق، اللهم فرج عني كل هم وكرب، وأخرجني من كل غم وحزن ، يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا منزل القطر، ويا مجيب دعوة المضطر، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها ، صل على خيرتك محمد النبي ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وفرج عني ما ضاق به صدري ، وعيل معه صبري، وقلت فيه حيلتي، وضعفت له قوتي، يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، وأفوض أمري إلى الله ، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم ".

قال الأعرابي: فاستغفرت بذلك مرارا، فكشف الله عز وجل عني الغم والضيق، ووسع علي في الرزق، وأزال عني المحنة. (الفرج بعد الشدة - للتنوخي).