التعليم العالي تكشف مصير الطلاب العائدين من السودان وكيفية التحاقهم بالجامعات

كشف عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن آخر الإجراءات المصرية تجاه الطلاب العائدين من السودان، ومصير الطلاب العائدين من السودان وكيفية الالتحاق بالجامعات.

وأكد عادل عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم إطلاق رابط عبر شبكة الإنترنت يوم السبت المقبل يمكن الطلاب المصريين العائدين من السودان التقديم فيه، متابعا أن هذا الرابط مهم لحل أزمة هؤلاء الطلاب.

وأشار عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه سيتم تحديد مستويات للطلاب على نمط الطلاب العائدين من اوكرانيا، موضحا أن الطالب العائد يدخل على الرابط ويكتب اسم الجامعة والكلية التي يرغب في الالتحاق بها، وخلال 72 ساعة سيحصل على شهادة إفادة.