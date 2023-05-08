مدير النشاط الرياضي بالأهلي: الحافز المادي ودوافع أخرى سبب تحقيق البطولات

أكد الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالأهلي، أن منظومة النادي الأهلي ناجحة بما تحقيقه في ألعاب الصالات وتحقيق البطولات في كرة اليد والسلة وكرة الطائرة، مشددًا على أن الجميع يعمل كأنهم شخص واحد، وهناك مجهود كبير مبذول لتحقيق هذا الكم من البطولات.

وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المجهود مبذول من مجلس الإدارة والكرة وأجهزة فنية ومدربين وجماهير وهذه منظومة نجاح النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه ابن من أبناء النادي الأهلي ويؤدي دوره وعمله ويجتهد والتوفيق من الله.

وتابع: "تقدم الدوافع للنجاح بهذا الشكل، والنادي الأهلي يدخل كافة البطولات بدوافع البطل لتحقيق البطولة"، منوهًا بأنه في أول العام تم التحدث مع الجميع على العقود وهو ما كان دافع لهم لتحقيق البطولات، وجعل اللاعبين نفسيًا بشكل أفضل.