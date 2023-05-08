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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه غدا إلى فرنسا للمشاركة في يوم أوروبا

صدى البلد

قال متحدث الحكومة الألمانية شتيفان هبيستريت إن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ستتوجه غدا الثلاثاء إلى فرنسا للمشاركة في يوم أوروبا.

وأضاف أنها ستلتقي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإجراء محادثات ثنائية، فيما تلتقي الأربعاء 10 مع نظيرتها الفرنسية كاثرين كولونا، ويعقب ذلك حضورها لاجتماع مجلس الوزراء الفرنسي مع نظيرتها بدعوة من الحكومة الفرنسية.

وأشار إلى أنه في معاهدة آخن، اتفقت ألمانيا وفرنسا على أن أعضاء مجلس الوزراء المتناوبين سيحضرون بانتظام اجتماعات مجلس الوزراء لبعضهم البعض كتعبير عن العلاقات العميقة والتنسيق الوثيق بين البلدين في جميع مجالات السياسة.

ولفت إلى أن المحادثات في فرنسا ستركز على التعاون الثنائي بين البلدين، والدعم المشترك إلى أوكرانيا، وقضايا السياسة الخارجية والأوروبية.

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