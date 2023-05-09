محاكمة متهم بقتل شخص بسبب "سيجارة" .. اليوم

تواصل محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم نظر محاكمة سائق متهم بقتل شخص خلال مشاجرة نشبت بينهما؛ لقيام المتهم بتعاطي سيجارة أمام محل المجني عليه، فقام بطعنه باستخدام سلاح أبيض وسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.



تعقد المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20678 لسنة 2022 مركز قليوب، والمقيدة برقم 2861 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "ح. ع .ح"، 24 سنة، سائق، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، قتل عمدا المجني عليه "م. أ. س.ف"، من غير سبق إصرار ترصد، ولذلك الغرض أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وذخيرته، وسلاحا أبيض وتوجه لمحله، وأشهر صوبه السلاح الناري أنف البيان، فهم بإطلاق عيار ناري منه عدة مرات فلم يستجب سلاحه، فأخرج سلاحه الأبيض، وعاجله بطعنة به في عنقه أحدث بها إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالأوراق، وأحرز بغير ترخيص طلقة خرطوش مما تستخدم على السلاح الناري على النحو المبين بالأوراق، وأحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحا أبيض على النحو المبين بالأوراق.