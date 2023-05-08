عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استجابة لطلب النائبة عفاف زهران.. توفير سيارة أحوال مدنية متنقلة بالسويس

سيارة أحوال مدنية
سيارة أحوال مدنية

استجابت الجهات المعنية للطلب المقدم من النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب إلي محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، ومدير أمن السويس اللواء عبدالرحمن هريدي، ومدير السجل المدني اللواء حسن العوضي، لتوفير سيارة أحوال مدنية متنقلة، بقرية عامر حي الجناين، للتخفيف عن المواطنين كبار السن و ذوي الهمم و ذويهم ومن لا تسمح لهم ظروفهم بالتنقل خلال المواصلات العامة، بتوفير هذه الخدمة لهم وتخفيف عبء مُعاناة التنقل وتيسير انجاز معاملاتهم المدنية بالسجل المدني لمحافظة السويس.

وبدأ توفير سيارة أحوال مدنية متنقلة بالمنطقة، اعتباراً  من امس الاحد  بقرية عامر  حي_الجناين، بجوار نقطة شرطة قرية عامر.

وتوجهت النائبة عفاف زهران بالشكر والتقدير لكل من القيادات التنفيذية العليا بالمحافظة، السيد محافظ السويس اللواء ا.ح عبدالمجيد صقر، والسيد مدير أمن السويس اللواء عبدالرحمنهريدي، والسيد مديرالسجل_المدني اللواء حسن العوضي، علي حسن تعاونهم معها، والاستجابة السريعة لتلبية احتياج المواطنين لهذه الخدمة الهامة.

جاء ذلك بناءاً علي طلب المواطنين بقرية عامر حي الجناين، من المواطنين كبار السن، و ذوي الاحتياجات الخاصة، وممن يصعب عليهم الوصول لخدمات السجل المدني لقطاع الاحوال المدنية، بمحافظة السويس.

 النائبة عفاف زهران
احتياجات الإحتياجات الخاصة أحوال مدنية الاحوال المدنية الجهات المعنية الاستجابة السريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا وإزالة العقوبات

تسجيل صوتي.. حسن شاكوش يعترف بعلمه بزواج زوجته قبله

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

ترشيحاتنا

ميدو يحسم الجدل بشأن اعتزال محمد عبد الشافي

التحريات تكشف تفاصيل تفحم معرض آثاث في الجيزة

نشرة الحوادث. تفاصيل بلاغات شاكوش وزوجته.. وقرار قضائي ضد متهمي جريمة التعذيب

وقف التصنيع والبوكس مش موجودة |كيف ردت الحكومة على أزمة السجائر؟

موبايل من نوكيا ينافس سامسونج وشاومي مع سعر مناسب

هل تقبل توبة المغتاب ؟.. بـ 5 أمور تكشفها الإفتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

بدون تعب .. 6 خطوات تجعل شغل البيت أسهل وأسرع

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

بألوان مبهجة..زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار في تركيا

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ