استجابة لطلب النائبة عفاف زهران.. توفير سيارة أحوال مدنية متنقلة بالسويس

استجابت الجهات المعنية للطلب المقدم من النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب إلي محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، ومدير أمن السويس اللواء عبدالرحمن هريدي، ومدير السجل المدني اللواء حسن العوضي، لتوفير سيارة أحوال مدنية متنقلة، بقرية عامر حي الجناين، للتخفيف عن المواطنين كبار السن و ذوي الهمم و ذويهم ومن لا تسمح لهم ظروفهم بالتنقل خلال المواصلات العامة، بتوفير هذه الخدمة لهم وتخفيف عبء مُعاناة التنقل وتيسير انجاز معاملاتهم المدنية بالسجل المدني لمحافظة السويس.

وبدأ توفير سيارة أحوال مدنية متنقلة بالمنطقة، اعتباراً من امس الاحد بقرية عامر حي_الجناين، بجوار نقطة شرطة قرية عامر.

وتوجهت النائبة عفاف زهران بالشكر والتقدير لكل من القيادات التنفيذية العليا بالمحافظة، السيد محافظ السويس اللواء ا.ح عبدالمجيد صقر، والسيد مدير أمن السويس اللواء عبدالرحمنهريدي، والسيد مديرالسجل_المدني اللواء حسن العوضي، علي حسن تعاونهم معها، والاستجابة السريعة لتلبية احتياج المواطنين لهذه الخدمة الهامة.

جاء ذلك بناءاً علي طلب المواطنين بقرية عامر حي الجناين، من المواطنين كبار السن، و ذوي الاحتياجات الخاصة، وممن يصعب عليهم الوصول لخدمات السجل المدني لقطاع الاحوال المدنية، بمحافظة السويس.