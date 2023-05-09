عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هوس الفلاتر والسيلفي.. ناقوس خطر يهدد البيوت

صدى البلد

أصبح قبول الطبيعة والطفرة التي خلقنا الله عليها لدى البعض وخاصة المعروفين بهوس السوشيال ميديا غير مرضي عنها في ظل انتشار استخدام خواص تصفية الصور "الفلاتر" وصور "السيلفي" وخاصة لدى فئة المراهقين والشباب، والتي قد تؤدي بهم إلى الإصابة باضطراب يعرف حسبما وصفه أطباء النفس "ديسمورفوبيا" (dysmorphobia)، وهو عدم رضا الشخص عن نفسه ومظهره.

والأمر أصبح لا يتوقف عند جمال الصورة التي يحصل عليها الشخص جراء الفلاتر المتعددة التي تغير طبيعة الشكل ، حيث تشكل لديه هوس متابعة ما ينشره يوميا والإعجابات التي سيحصل عليها، فهناك أشخاص يشعرون بالكأبة والحزن وعدم القيمة عندما يتلقون إعجابات ضئيلة.

وحسب تقارير متعددة نشرت لعلماء متخصصين في علم النفس، أكدوا أن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت سلبا على الشباب، وأن مكافحة ذلك باتت شبه مستحيلة و يتسبب بانعكاسات سلبية عليهم، ويتحول ذلك إلى هوس لديهم مع مرور الزمن.

وحذرت دراسات صدرت مؤخرا لمجموعة باحثين من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة، من تأثير استخدام فلاترالتطبيقات الاجتماعية في التوازن النفسي والاجتماعي للمراهقين الأميركيين، الذين نزع بعضهم إلى تمني إجراء جراحة تجميلية فعلية للظهور، مثل الصور الفوتوغرافية التي يلتقطونها لأنفسهم بالاعتماد على الفلاتر، منوهة بأن فكرة نشر مراهقين صوراً معدلة لأنفسهم بشكل ممنهج، يكشف في معظم الأحيان عن هشاشة حقيقية إذ تبرز «التعديلات» التي يجريها على مظهره، انزعاجاً دفيناً منها وخوفاً يقترب من درجة الهوس من «القبح». في الوقت الذي يكرس تطبيق «إنستغرام» وغيره من التطبيقات، فكرة التشابه والتماثل في «الجمال»، من خلال لعبة الإخراج المسلية التي تلعبها فلاتره مع المستعملين الذين يبدون بشكل تام وباستمرار، سجيني فكرة «المثالية» و«الجمال الدائم» في الظهور بأحسن صورهم وأفضلها على الإطلاق. وهذا أمر مناهض للواقع وفيه من التعسف والعنف ضد النفس الكثير، لأن كل فرد يمر بأوقات عصيبة ويحتاج إلى مساحة للتعبير عن ضيقه، وهذا أمر منعدم في «إنستغرام» تحديداً، الذي يضعف التطور الطبيعي للمراهق ليكون بالغاً...

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا وإزالة العقوبات

تسجيل صوتي.. حسن شاكوش يعترف بعلمه بزواج زوجته قبله

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

ترشيحاتنا

ميدو يحسم الجدل بشأن اعتزال محمد عبد الشافي

التحريات تكشف تفاصيل تفحم معرض آثاث في الجيزة

نشرة الحوادث. تفاصيل بلاغات شاكوش وزوجته.. وقرار قضائي ضد متهمي جريمة التعذيب

وقف التصنيع والبوكس مش موجودة |كيف ردت الحكومة على أزمة السجائر؟

موبايل من نوكيا ينافس سامسونج وشاومي مع سعر مناسب

هل تقبل توبة المغتاب ؟.. بـ 5 أمور تكشفها الإفتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

بدون تعب .. 6 خطوات تجعل شغل البيت أسهل وأسرع

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

بألوان مبهجة..زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار في تركيا

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ