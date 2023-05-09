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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقم خرافي.. الأهلي يرفع قيمة عقد كهربا بعد تجديده لموسمين

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن  النادي الأهلي قرر رفع قيمة عقد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر بعد توقيعه على العقود الجديدة لمدة موسمين قادمين لينتهي عقده في 2026 المقبلة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" الأهلي قرر وضع محمود كهربا ضمن لاعبي الفئة الأولى داخل فريق الأهلي ليحصل على 13 مليون جنيه في الموسم بدلاً من 10 ملايين جنيه في العقد القديم بعد التوقيع على العقود الجديدة منذ أيام".

وأضاف:" كهربا يعيش أفضل فترات حياته مع النادي الأهلي في الوقت الحالي ويتألق بشكل قوي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر ".

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