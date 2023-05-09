بمواصفات جبارة.. جوال شاومي المميز Poco F5 Pro ينطلق رسميا في الإمارات 

أطلقت شركة شاومي الصينية مجموعة جوالاتها المميزة من الفئة المتوسطة Poco F5 في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحتوي السلسلة على جوالين هما : النسخة الأساسية Poco F5 والنسخة الأكثر تميزا Poco F5 Pro ، والتي تأتي بمواصفات أفضل وسعر أعلى نسبيا.

وبحسب موقع GSMArena فإن جوالات Poco F5 ظهرت في فرع الشركة في الإمارات العربية المتحدة، وبذلك يكون الظهور العالمي الأول للسلسلة، حيث ستعلن الشركة عن الأسعار خلال الساعات المقبلة.

Poco F5 Pro

ويأتي جوال شاومي Poco F5 Pro بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع AMOLED بجودة عرض +WQHD ودقة تبلغ 3200 × 1440 بكسل، تدعم الشاشة معدل التحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة وحماية من نوع Gorilla Glass 5، وألوان الأبيض أو الأسود.

ويقدم جوال شاومي Poco F5 Pro كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر Omnivision OV64B وفتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، مع 120 درجة FoV وكاميرا ماكرو دقة 2 ميجابكسل، ويدعم إعداد الكاميرا تقنية OIS + EIS ، وهي ميزة غير متوفرة على نطاق واسع على أجهزة Poco ، مع كاميرا أمامية بمستشعر 16 ميجابكسل مع تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.

Poco F5 Pro

ويعمل جوال شاومي Poco F5 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الأول من شركة كوالكوم الأمريكية، مع 3 خيارات متنوعة للتخزين وذاكرة الوصول العشوائي هي 8/256 جيجابايت و 12/256 جيجابايت و 12/512 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 14 .

Poco F5 Pro

ويحتوي جوال شاومي Poco F5 Pro على بطارية سعة 5160 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 وات والشحن اللاسلكي بقوة 30 وات، مع تقنية LiquidCool VC وهي عبارة عن مزيج من غرف البخار المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وطبقات الجرافيت لتحسين التوصيل الحراري بنسبة تصل إلى 15٪.