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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

صادم| بعد معاناته من الكحة.. اكتشاف عشرات الديدان في صدر رجل برازيلي

صادم| بعد معاناته
صادم| بعد معاناته من الكحة.. اكتشاف عشرات الديدان في صدر رجل

ظهرت قصص الاختبارات الطبية التي تكشف عن نتائج مرعبة على الإنترنت لسنوات عديدة حتى يومنا هذا.

في حالة حديثة، تفاجأ رجل ذهب إلى المستشفى لعلاج سعال مستمر يعاني منه منذ فترة طويلة، عندما علم أن صدره وجسده يحتوي على عشرات الديدان الشريطية.

من عمليات المسح التي تكشف عن 33 جسمًا صلبًا داخل معدة الرجل إلى قيام الجراح بسحب دودة حية من عين المريض، يتعين على الأطباء التعامل مع الكثير من الأشياء الغريبة داخل العيادات والمستشفيات.

 

أثار الاكتشاف المروع صدمة الأطباء عندما أجروا أشعة سينية على المريض لمعرفة سبب شكواه.

شارك الدكتور «فيتور بورين ب. دي سوزا» وهو ممارس في مستشفى داس كلينيكاس بوتوكاتو في ساو باولو بالبرازيل صور فحوصات المريض المروعة على تويتر.

استمرت الفحوصات والأشعة للكشف عن إصابة الرجل بداء الكيسات المذنبة، وهي عدوى في الأنسجة تسببها الدودة الشريطية من لحم الخنزير.

عادة ما يتم الحصول عليها عن طريق تناول الطعام أو شرب المياه الملوثة ببيض الديدان الشريطية من براز الإنسان.

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC): "تحدث هذه العدوى بعد أن يبتلع الشخص بيض الدودة الشريطية، حيث تدخل اليرقات في الأنسجة مثل العضلات والدماغ، وتشكل أكياسًا هناك".

يوجد بيض الدودة الشريطية في براز شخص مصاب بالديدان البالغة؛ في حالة تعرف باسم داء الشريطيات.

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